Задержан похититель iPhone 14 в автобусе на проспекте Науки

Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители задержали уроженца Забайкальского края, который похитил у 30-летней петербурженки в автобусе на проспекте Науки iPhone 14. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 23 февраля.

По словам заявительницы, неизвестный в рейсовом автобусе №283, во время следования по проспекту Науки, 25 января вытащил у нее из кармана телефон стоимостью 66,5 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В среду, 21 февраля, оперативная группа УУР Главка у дома 12к6 по проспекту Науки по подозрению в совершении этого преступления задержала 29-летнего мужчину.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан рецидивист-карманник из Хабаровска.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти