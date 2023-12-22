В Петербурге задержан рецидивист-карманник из Хабаровска

За плечами вора-рецидивиста более 10 судимостей за карманные кражи.

В Петербурге полицейскими задержан рецидивист-карманник из Хабаровска. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 февраля обратилась 19-летняя петербурженка с заявлением о краже мобильного телефона. Потерпевшая сообщила, что в тот день в десятом часу вечера у дома 120 по Невскому проспекту неизвестный похитил из кармана её куртки мобильный телефон Xiaomi стоимостью 30 тысяч рублей.

Вечером 17 февраля у дома 20 корпус 3 по Воронцовскому бульвару по подозрению в совершении кражи был задержан 42-летний хабаровчанин, проживающий в Мурино. Со слов задержанного, работающего в Петербурге грузчиком, после основной работы, вечерами он занимается карманными кражами, сбывая похищенное в ломбарды. За плечами вора-рецидивиста более 10 судимостей за карманные кражи. Возбуждено новое уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Петербурге мигранта задержали по подозрению в карманных кражах.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти