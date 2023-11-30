Задержан поджигатель автомобиля на проспекте Культуры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Калининского района задержали предполагаемого поджигателя автомобиля на проспекте Культуры. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 6 июля обратился очевидец с информацией о том, что у дома 31 по проспекту Культуры подожгли автомобиль "Газель". В машине полыхала кабина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что "Газель" принадлежит 51-летнему местному жителю.

По подозрению в причастности к этому преступлению по "горячим следам" задержали неработающего 37-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер поджег машину ради парковки на проспекте Косыгина.

Фото: Piter.TV