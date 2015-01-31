Задержан подросток, который поджег станцию мобильного оператора в Кудрово

Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.

Полицейские задержали подростка, совершившего поджог базовой станции мобильного оператора. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Всеволожского района 17 июля поступила информация о том, что в Кудрово был совершен поджог корпуса базовой станции одного из мобильных операторов. Сумма ущерба составила 300 тыс. рублей. Тогда следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 14-летний ученик одной из школ Невского района Петербурга. В ходе обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли одежду, в которой был совершен поджог, и мобильный телефон подростка. В настоящее время устанавливаются соучастники противоправной деятельности.

Ранее мы рассказывали о том, что предприниматель подозревается в поджоге двух автобусов на КАД Петербурга.

Фото: Piter.TV