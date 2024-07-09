Предприниматель подозревается в поджоге двух автобусов на КАД

Он из хулиганских побуждений поджег автобусы.

Задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автобусов в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию 8 июля в 00:24 поступило сообщение о том, что перед съездом на Ропшинское шоссе на стоянке горят два автобуса. Два автобуса марки Higer выгорели полностью. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В Кингисеппе у дома 13 по улице Иванова по подозрению в поджоге задержан 43-летний индивидуальный предприниматель, который из хулиганских побуждений поджег автобусы.

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