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Задержан подросток, который отобрал сумку у 84-летней петербурженки

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По подозрению в совершении данного преступления задержан 16-летний восьмиклассник.

В Петербурге задержали подозреваемого, который силой отобрал сумку у 84-летней петербурженки на Малой Балканской улице. Им оказался несовершеннолетний молодой человек, стало известно Piter.tv.

Напомним, у дома 32 корпус 1 по Малой Балканской улице неизвестный, применив физическую силу, похитил сумку у пожилой женщины, в которой находились 2 000 рублей и мобильный телефон. Ущерб составил 4 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 16-летний восьмиклассник. Он находится в ИВС.

Видео: Piter.tv

Теги: грабеж, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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