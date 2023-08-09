Неизвестный силой отобрал сумку у 84-летней петербурженки и попал на видео

В сумке находились 2 000 рублей, мобильный телефон. Ущерб составил 4 000 рублей.

Во Фрунзенском районе неизвестный ограбил 84-летнюю женщину у подъезда её дома. Момент ограбления попал на камеру домофона, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Пострадавшая позвонила в полицию и сообщила, что у дома 32 корпус 1 по Малой Балканской улице неизвестный, применив физическую силу, похитил её сумку, в которой находились 2 000 рублей, мобильный телефон. Ущерб составил 4 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Ранее Росгвардия задержала грабителя, похитившего детали с авто после поджога.

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Видео: Piter.tv