Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на улице Тамбасова

Фигурант нанес своему знакомому множественные удары гантелей по голове и ножом в область туловища.

В Петербурге задержан мужчина по подозрению в убийстве. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, 29 июля фигурант в квартире дома по улице Тамбасова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему знакомому множественные удары гантелей по голове и ножом в область туловища, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался сразу.

Подозреваемого задержали по "горячим следам", в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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