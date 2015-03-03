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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на улице Тамбасова
Сегодня, 18:13
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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на улице Тамбасова

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Фигурант нанес своему знакомому множественные удары гантелей по голове и ножом в область туловища.

В Петербурге задержан мужчина по подозрению в убийстве. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, 29 июля фигурант в квартире дома по улице Тамбасова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему знакомому множественные удары гантелей по голове и ножом в область туловища, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался сразу. 

Подозреваемого задержали по "горячим следам", в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: петербуржец проведет 9 лет в колонии за убийство знакомого.

Фото: Piter.TV

Теги: убийство, улица тамбасова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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