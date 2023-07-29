Задержан подозреваемый в стрельбе у ресторана на Рочдельской

Действия мужчины следствие квалифицировало как преступление по части 2 статьи 213 УК РФ.

Прокуратура российской столицы заявила о задержании мужчины 1998 года рождения, который подозревается в совершении преступления около ресторана по улице Рочдельской. Соответствующей информацией представители надзорного ведомства поделились в собственном Telegram-канале. Дело рассматривается в Пресненском межрайонной инстанции.

Напомним, что 23 июля 2023 года около ресторана подозреваемый, находясь в автомобиле, из хулиганских побуждений, применил травматический пистолет. Он выстрелил в пострадавшего. По факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" статье 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия. Прокурор Пресненской межрайонной инстанции считает, что действия подозреваемого подлежат квалификации по более тяжкой статье. Речь идет о части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В результате данное уголовное дело было изъято из органа дознания и передано для дальнейшего расследования в следственный орган правоохранительных органов. На основании позиции прокуратуры следственные органы вынесли решение о квалификации действий злоумышленника по части 2 статьи 213 УК РФ.

Известно, что в ближайшее время 25-летнему мужчине будет избрана мера пресечения. За совершение данного преступления в России предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Мужчина, похитивший у посла РФ в Замбии около 400 тыс. рублей в магазине Петербурга, отправлен под домашний арест.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы