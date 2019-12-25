Задержан разбойник, напавший с ножом на медсестру в Невском районе Петербурга

Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга задержала предполагаемого разбойника, напавшего на 57-летнюю медсестру одной из городских больниц. Об этом инциденте на проспекте Большевиков правоохранителям сообщили утром 17 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Установлено, что мужчина напал на женщину с ножом, нанеся ей несколько ударов лезвием, затем отобрал сумку с мобильным телефоном и 1500 рублей и скрылся с места. Через некоторое время сумку женщине вернул неустановленный горожанин, который погнался за разбойником: все ценности остались на месте. Сама женщина сильно пострадала – ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Злоумышленником оказался 23-летний уроженец одного из государств Средней Азии. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мы писали, что обиженные мошенники "заминировали" станцию метро "Фрунзенская" с чужого телефона.

Фото: пресс-служба ГУ МВД