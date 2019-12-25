В Петербурге поймали разбойника, обчистившего кассы в салонах сотовой связи

В одном из салонов мужчина также украл смартфон с аксессуарами.

Во вторник, 8 сентября, петербургские полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, им оказался 37-летний неоднократно судимый ранее гражданин, не имеющий определенного места жительства.

Первое нападение произошло днем 3 сентября, пострадал салон сотовой связи на проспекте Просвещения. Злоумышленник похитил 11 тысяч рублей выручки и мобильный телефон сотрудника, все это время угрожая начальнику офиса продаж ножом. За "добавкой" разбойник пошел вечером 6 сентября, напав на салон на проспекте Испытателей. Под предлогом покупки мужчина попросил менеджера достать с витрины смартфон и несколько аксессуаров к нему, после чего начал угрожать ножом и похитил все упомянутое. Напоследок разбойник забрал из незакрытого кассового аппарата 30 500 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о разбое. Похищенное у задержанного злоумышленника частично изъяли.

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