Задержан подозреваемый в покушении на убийство знакомого на северо-востоке Москвы

Прокуратурой возбуждено уголовное дело.

С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры судебная инстанция заключила под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство знакомого. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статье 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Инцидент произошел в северо-западной части российской столицы. В надзорном ведомстве уточнили, что ранее судимый за убийство 36-летний мужчи на встретился вблизи жилого дома по улице Декабристов со своим старым знакомым. Там между оппонентами завязалась ссора, в ходе которой злоумышленник достал нож и трижды ударил им пострадавшего.

Испугавшись, обвиняемый скрылся, а потерпевший был госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. пресс-служба прокуратуры города

Дело о гибели пассажира затонувшей в Финском заливе яхты передали в суд.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы