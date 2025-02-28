Задержан подозреваемый в поджоге магазина в Свердловском районе Красноярска

Полиция установила личность преступника, укравшего алкоголь и устроившего поджог.

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге магазина на территории Свердловского района города Красноярска. Известно, что преступление совершено 27 февраля по улице 60 лет Октября. Причиной воспламенения, разгоревшегося на площади более 600 квадратных метров, стал умышленный поджог. Материальный щерб, причиненный владельцу помещения, составил свыше 20 миллионов рублей. Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель 2003 года рождения. пресс-служба МВД по региону

Оперативники выяснили на допросе, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проник в помещение магазина, чтобы похитить оттуда спиртные напитки. Взяв несколько бутылок с собой, он поджег с помощью зажигалки пластиковую упаковку товара. Далее злоумышленник скрылся с места событий.

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Фото и видео: Telegram / МВД 24