Задержан подозреваемый в поджогах автомобилей в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полицейские Выборгского района задержали подозреваемого в поджогах автомобилей. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района Ленобласти 24 марта 2023 года поступила информация от 38-летнего жителя поселка Великое о том, что ночью напротив дома по Центральной улице неизвестный поджег принадлежащую ему машину Renault Kaptur. В результате пожара автомобиль полностью сгорел. Владельцу причинили ущерб на сумму 1,3 млн рублей.

Кроме того, от того же мужчины 10 октября прошлого года поступило новое заявление в полицию: сгорел еще один его автомобиль – Daewoo Gentra. Правоохранители установили, что обстоятельства поджога идентичны предыдущему случаю. У иномарки повредились правое переднее колесо и моторный отсек. Сумма ущерба – 550 тыс. рублей.

В результате реализации комплекса оперативно-следственных мероприятий полицией 8 июня по подозрению в совершении этих преступлений задержан 48-летний неработающий житель Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В его отношении избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали подозреваемого в поджоге бара на улице Рубинштейна.

Фото: Piter.TV