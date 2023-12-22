Полицейские задержали подозреваемого в поджоге бара на Рубинштейна

Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В Петербурге задержали поджигателя бара в Центральном районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Днём 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в доме 2 по улице Рубинштейна в баре произошел пожар. На втором этаже двухэтажного здания в заведении выгорели подсобное помещение и коридор (14 м2). На момент пожара клуб был закрыт. Были эвакуированы 4 жильца дома, пострадавших нет.

По заключению экспертов причиной возгорания стал поджог. Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Днём 29 мая по улице Чехова по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 36-летний петербуржец. Он ранее был судим за убийство.

Ночью 30 мая на улице Маршала Захарова из-за загоревшегося мусора эвакуировали 6 человек.

Видео: МВД