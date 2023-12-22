Полицейские задержали подозреваемого в поджоге бара на Рубинштейна

В Петербурге задержали поджигателя бара в Центральном районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Днём 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в доме 2 по улице Рубинштейна в баре произошел пожар. На втором этаже двухэтажного здания в заведении выгорели подсобное помещение и коридор (14 м2). На момент пожара клуб был закрыт. Были эвакуированы 4 жильца дома, пострадавших нет.
По заключению экспертов причиной возгорания стал поджог. Полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Днём 29 мая по улице Чехова по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 36-летний петербуржец. Он ранее был судим за убийство.
Ночью 30 мая на улице Маршала Захарова из-за загоревшегося мусора эвакуировали 6 человек.
Видео: МВД
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