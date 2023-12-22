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На Маршала Захарова из-за загоревшегося мусора эвакуировали 6 человек
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Маршала Захарова из-за загоревшегося мусора эвакуировали 6 человек

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Сведения о пострадавших не поступали. 

В Красносельском районе Петербурга во время пожара на лестничной клетке потребовалось эвакуировать жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Маршала Захарова, 27, корпус 1, поступило 30 мая в 02:11.                 

В 9-этажном жилом здании на лестничной клетке 9-го этажа горел мусор на площади 5 квадратных метров. В 2:43 пожар был ликвидирован.

Из опасной зоны были эвакуированы 6 человек. Сведения о пострадавших не поступали.          

Ранее в квартире на Колпинском шоссе во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: горел мусор, маршала захарова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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