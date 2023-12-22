На Маршала Захарова из-за загоревшегося мусора эвакуировали 6 человек

Сведения о пострадавших не поступали.

В Красносельском районе Петербурга во время пожара на лестничной клетке потребовалось эвакуировать жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Маршала Захарова, 27, корпус 1, поступило 30 мая в 02:11.

В 9-этажном жилом здании на лестничной клетке 9-го этажа горел мусор на площади 5 квадратных метров. В 2:43 пожар был ликвидирован.

Из опасной зоны были эвакуированы 6 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в квартире на Колпинском шоссе во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.tv