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На Маршала Захарова Mercedes-Benz сбил 9-летнего ребёнка на самокате
Сегодня, 12:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Маршала Захарова Mercedes-Benz сбил 9-летнего ребёнка на самокате

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Мальчик переезжал пешеходный переход на самокате без сопровождения взрослых.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Красносельском районе, в котором пострадал ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 27 мая у дома 11 по улице Маршала Захарова 55-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь в сторону проспекта Кузнецова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнего ребенка, переезжавшего пешеходный переход на самокате без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Школьница, решившая прокатиться на самокате с подругой, попала в ДТП на Авангардной.

Фото: Piter.tv

Теги: маршала захарова, самокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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