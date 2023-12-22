На Маршала Захарова Mercedes-Benz сбил 9-летнего ребёнка на самокате

Мальчик переезжал пешеходный переход на самокате без сопровождения взрослых.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Красносельском районе, в котором пострадал ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 27 мая у дома 11 по улице Маршала Захарова 55-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь в сторону проспекта Кузнецова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 9-летнего ребенка, переезжавшего пешеходный переход на самокате без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Школьница, решившая прокатиться на самокате с подругой, попала в ДТП на Авангардной.

Фото: Piter.tv