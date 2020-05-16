Задержан подозреваемый в организации нелегальной свалки в Колтушах

По месту жительства изъяты печати и соответствующие документы.

Как сообщили в областном Следкоме 16 мая, по подозрению в организации незаконного мусорного полигона задержан 37-летнего жителя Санкт-Петербурга. Из-за нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, появилась незаконная свалка в Колтушах.

Мужчине предъявлено обвинение по 247-й статье УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды). Из-за свалки в Колтушах был введен режим ЧС.

Ранее мы сообщали, что руководство мусороперерабатывающего завода "МПБО-2" в Янино ответит в суде по иску межрайонной природоохранной прокуратуры Ленинградской области, обязывающему ликвидировать свалку на территории предприятия. Подробности предоставил Следственный комитет по Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Видео: СУ СКР по Ленобласти