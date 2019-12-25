Задержан подозреваемый в краже картин народного художника

Предполагаемым похитителем 400 полотен оказался 41-летний безработный.

По подозрению в совершении ряда правонарушений, включая кражи в крупном и особо крупном размере, полицией был задержан 41-летний житель Калининского района Санкт-Петербурга. Кроме криминального промысла никакой другой работы у мужчины нет. Перечень имеющихся судимостей, наоборот, оказался весьма внушительным: угоны, мошенничество и кражи.

Задержанный проходит основным подозреваемым по делу о хищении нескольких сотен картин из СНТ во Всеволожском районе, случившемся в конце майских праздников. Полотна народного художника РСФСР Николая Овчинникова хранились на даче в СНТ "Протон", ущерб от кражи составил по примерным оценкам четыре миллиона рублей.

Местоположение коллекции и причастность задержанного к этому и ряду других преступений устанавливается.

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