Задержан подозреваемый в краже картин народного художника

По подозрению в совершении ряда правонарушений, включая кражи в крупном и особо крупном размере, полицией был задержан 41-летний житель Калининского района Санкт-Петербурга. Кроме криминального промысла никакой другой работы у мужчины нет. Перечень имеющихся судимостей, наоборот, оказался весьма внушительным: угоны, мошенничество и кражи.
Задержанный проходит основным подозреваемым по делу о хищении нескольких сотен картин из СНТ во Всеволожском районе, случившемся в конце майских праздников. Полотна народного художника РСФСР Николая Овчинникова хранились на даче в СНТ "Протон", ущерб от кражи составил по примерным оценкам четыре миллиона рублей.
Местоположение коллекции и причастность задержанного к этому и ряду других преступений устанавливается.
Фото: Pixabay
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