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Задержан подозреваемый в краже картин народного художника
Сегодня, 11:12
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kraratau27

Задержан подозреваемый в краже картин народного художника

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Предполагаемым похитителем 400 полотен оказался 41-летний безработный.

По подозрению в совершении ряда правонарушений, включая кражи в крупном и особо крупном размере, полицией был задержан 41-летний житель Калининского района Санкт-Петербурга. Кроме криминального промысла никакой другой работы у мужчины нет. Перечень имеющихся судимостей, наоборот, оказался весьма внушительным: угоны, мошенничество и кражи.

Задержанный проходит основным подозреваемым по делу о хищении нескольких сотен картин из СНТ во Всеволожском районе, случившемся в конце майских праздников. Полотна народного художника РСФСР Николая Овчинникова хранились на даче в СНТ "Протон", ущерб от кражи составил по примерным оценкам четыре миллиона рублей. 

Местоположение коллекции и причастность задержанного к этому и ряду других преступений устанавливается. 

Фото: Pixabay 

Теги: картины, кража, николай овчинников
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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