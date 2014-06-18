Из СНТ во Всеволожском районе похитили несколько сотен картин

Картины были на хранении у сестры художника.

Женщина обратилась в полицию Всеволожского района с заявлением о том, что из ее нежилого дома похитили несколько сотен картин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Картины российского художника хранились на участке в СНТ "Протон". Женщине 1978-го года рождения передал их брат для хранения. Имя живописца не раскрывается.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ущерб от похищенного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленники ограбили табачный магазин на 270 тыс. рублей в Ленобласти.

Фото: pixabay.com