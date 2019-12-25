В Приозерском районе задержаны грабители с Кавказа

Полиция схватила похитителей табака и алкоголя в Ленобласти

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказала о задержании неработающих выходцев с Кавказа, занимающихся, предположительно, грабежом магазинов с табачной и алкогольной продукцией.

Автомобили с подозреваемыми были остановлены на дороге в Приозерском районе Ленинградской области в ночь с 4 на 5 мая, вскоре после того, как в деревне Кривко был ограблен сетевой магазин. Злоумышленники проникли в него с черного хода и похитили табачной продукции более чем на 270 000 рублей. Салоны и багажники остановленных машин оказались заполнены сигаретами и инструментами для взлома. Еще большее количество табака и алкоголя оперативники обнаружили при обыске квартир задержанных.

В данный момент устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным в области и Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

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