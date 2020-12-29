Задержан подозреваемый в кражах из дома Лидваля в Петербурге

Похищенное частично изъято.

Судя по всему, кража из квартир в историческом доме №1/3 по Каменноостровскому проспекту (доходном доме Лидваля) в Петербурге раскрыта. Как стало известно Piter.tv 7 января, по подозрению в совершении преступлений задержан 44-летний мужчина, который жил неподалеку – в доме на улице Куйбышева.

В "уголовной" истории подозреваемого насчитывается 10 эпизодов задержаний по кражам за срок порядка двадцати лет.

За последние несколько дней о пропажах в доме на Каменноостровском проспекте рассказали полиции. Неизвестные вынесли копии репродукций художников из двух квартир в Петроградском районе, пока их хозяин находился в Великобритании. Неизвестный унес из другой квартиры декоративные тарелки, картины, орден Красной Звезды, различные медали, ювелирные изделия, орден Ливийской республики, шубу.

Похищенное частично изъято.

Фото: Piter.tv