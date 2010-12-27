Петербуржца будут судить за угрозу взорвать метро "Площадь Восстания"

Он писал свои призывы в социальной сети.

Мужчину, задержанного еще в ноябре 2017 года за пост в социальной сети будут судить по еще одному уголовному делу. Об этом сообщают городские СМИ.

Мужчина 1981 года рождения был задержан за пост в социальной сети, который возбуждал ненависть и вражду. Пост был опубликован в июле 2016 года. Но также на его странице нашли пост, где он призывал взорвать метро. Молодой человек даже сообщал, что "Площадь Восстания" взорвут в июле 2017 года. В ноябре 2017 злоумышленник был задержан полицией. В его отношении возбудили уголовное дело за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц по признаку отношения к религии.

Во вторник, 28 августа 2018 года стало известно, что в отношении мужчину возбудили еще одно уголовное дело - за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ранее СК: на "Площади Восстания" бомба не взорвалась из-за ошибки конструктора.

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