СК: на "Площади Восстания" бомба не взорвалась из-за ошибки конструктора

Устройство оказалось неправильно собранным. Это спасло пассажиров метро 3 апреля.

Представители Следственного Комитета рассказали, почему в прошлом году на станции петербургского метрополитена "Площадь восстания" не взорвалась бомба. По данным специалистов, причиной неудачи террористов стала ошибка в конструкции. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел генерал-майор юстиции Сергей Голкин.

Спикер отметил, что смертник Джалилов сначала оставил опасное устройство именно на "красной" ветке подземки. Также преступник знал о провале на данной станции метро - он вернулся на платформу и увидел, что объектом занимаются правоохранительные органы. Тогда мужчина принял решение сесть на поезд "синей ветки", где и активировал второе взрывное устройство. Напомним, что инцидент произошел 3 апреля на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". В результате более ста человек было травмировано. Оперативники насчитали 16 погибших.

Видео: Piter.tv