Задержан один из курьеров аферистов, похитивших у пенсионерки 2,6 млн рублей

Полиция поймала одного из пособников телефонных мошенников в Москве.

Российские правоохранительные органы задержали одного из курьеров мошенников,, похитивших у пожилой женщины 2,6 миллиона рублей. Жертвой аферстов стала 75-летняя жительница Москвы. Она получила телефонный звонок от мнимого сотрудника полиции. Тот указал, что личные данные россиянки попали в руки преступников. Так как злоумышленники якобы могли украсть денежные средства, для сохранности сбережений женщине посоветовали обналичить деньги и передать их курьеру для помещения на "безопасный счёт".

В настоящее время установлено, что криминальных посыльных было несколько человек. Все они действовали они порознь. Первому прибывшему незнакомцу пенсионерка передала 1,2 млн рублей, а второму - ещё 1,4 млн рублей наличности. Одним из курьеров оказался 24-летний житель столицы. Похищенные у москвички деньги злоумышленник успел отправить аферистам. В его отношении ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас подозреваемый помещен под домашний арест. Оперативники устанавливают личности его сообщников.

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Фото и видео: МВД Медиа