  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:51
164
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека

0 0

Одним из пострадавших является ребенок.

При взрыве автомобиля на Профсоюзной улице, расположенной в юго-западной части российской столицы, пострадали три человека. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". В том числе речь идет об одном несовершеннолетнем пассажире, шестилетнем мальчике.. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство двух и более лиц. Дополнительно известно, что повреждено транспортное средство.

В настоящее время криминалисты вместе с правоохранительными органами осматривают место происшествия. В ближайшее время специалисты назначат экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую. Контроль за расследованием взяла местная прокуратура. Все пострадавшие госпитализированы.  В пресс-слуцжбе МВД по Москве добавили, что у одного из пострадавших, мужчины, ампутирована рука. 

В Подмосковье полицейские открыли огонь при задержании водителя.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

Теги: взрыв, москва, прокуратура, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии