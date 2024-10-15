На юго-западе Москвы взорвался автомобиль, пострадали три человека

Одним из пострадавших является ребенок.

При взрыве автомобиля на Профсоюзной улице, расположенной в юго-западной части российской столицы, пострадали три человека. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". В том числе речь идет об одном несовершеннолетнем пассажире, шестилетнем мальчике.. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство двух и более лиц. Дополнительно известно, что повреждено транспортное средство.

В настоящее время криминалисты вместе с правоохранительными органами осматривают место происшествия. В ближайшее время специалисты назначат экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую. Контроль за расследованием взяла местная прокуратура. Все пострадавшие госпитализированы. В пресс-слуцжбе МВД по Москве добавили, что у одного из пострадавших, мужчины, ампутирована рука.

В Подмосковье полицейские открыли огонь при задержании водителя.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы