Задержан обвиняемый в убийстве знакомого в детсаду на востоке Москвы в 1993 году

В СК РФ смогли установить личность злоумышленника.

Сотрудники российских правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали обвиняемого в убийстве знакомого. Преступление совершено на территории детского сада в столичном районе Ивановское еще в сентябре 1993 года. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ. Ведется расследование по пункту "а" статьи 102 УК РФ. Речь идет об убийстве человека из корыстных побуждений. Специалисты из надзорного ведомства установили, что 7 сентября 1993 года фигурант уголовного дела, находясь на территории детского сада, расположенного по улице Сталеваров в столице, нанес множественные удары стеклянной бутылкой, а также доской по голове и туловищу мужчине. В результате потерпевший скончался. Злоумышленник забрал из одежды жертвы более 80 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

В ходе проведения дополнительных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что фигурант проживает на территории столицы. Ему предъявлено обвинение. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. пресс-служба СК РФ по Москве

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК