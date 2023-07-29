Задержан мужчина подозреваемый в убийстве бывшей жены на востоке Москвы

Мужчина уже признал вину в преступлении.

В российской столице задержан мужчина, который подозревается в убийстве бывшей жены на востоке города. Об этом в собстывенных Telegram-каналах написали сотрудники региональной прокуратуры и Следственного комитета. Известно, что Измайловским межрайонным отделом по Восточному административному округу ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Специалисты считают, что вечером 28 июля 2023 года фигурант расследования проходил мимо жилого здания, находившегося по улице 9-я Парковая в Москве. Недалеко от этого места очевидцы затем нашли тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. Позже оперативники зафиксировали на жертве ножевое ранение в области грудной клетки. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, в ходе допроса мужчина признал свою вину в преступлении. В ближайшем будущем подозреваемому будет выбрана мера пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Задержан подозреваемый в стрельбе у ресторана на Рочдельской.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы, Столичный СК