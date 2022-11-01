СК завершил расследование убийства вора в законе Алика Рыжего

В розыск объявлены два человека.

Следственным комитетом по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Матлаба Султанова, исполнителя убийства Али Гейдарова (известен в криминальных кругах как Алик Рыжий). Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы надзорного ведомства. Следователи полагают, что 12 апреля 2021 года киллер находился в помещении фитнес-клуба, расположенного в жилом комплексе по Авиационной улице. Он несколько раз выстрелил в жертву (пять раз) из огнестрельного оружия. Потерпевший погиб на месте. Оперативники смогла установить личность подозреваемого, которого позже поймали в столице. Предположительно, мотивом совершения преступления послужила предпринимательская деятельность потерпевшего, а также попытка передела сфер негласного влияния криминальных кругов над оптовой торговлей промышленными товарами и продуктами питания в регионе, а также Московской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба СК РФ по Москве

Дело в отношении двух подозреваемых, которые еще не пойманы, также выделено в отдельное производство. Эти лица объявлены в розыск.

В Сясьстрое рецидивист подозревается в убийстве соседа по коммуналке.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК