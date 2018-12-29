  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали мужчину, который насмерть забил ногами человека
Сегодня, 10:28
83
Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали мужчину, который насмерть забил ногами человека

0 0

На трупе были зафиксированы множественные ссадины и гематомы.

Полиция Петербурга задержала 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве человека в парадной дома №53/1 по проспекту Большевиков. По версии следствия, он насмерть забил ногами потерпевшего. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 22 января в 08:05. Между третьим и четвертым этажами нашли тело 48-летнего мужчины. На трупе были зафиксированы множественные ссадины и гематомы лица и тела. Останки направлены в морг для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что в Пулково задержали банду грузчиков, которая воровала технику из посылок.

Фото: pixabay.com

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: смертельное избиение, убийство в парадной
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий