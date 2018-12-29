В Пулково задержали банду грузчиков, которая воровала технику из посылок

Мужчины вскрыли около 60 посылок.

Сотрудники транспортной полиции поймали банду грузчиков, которые в период с апреля прошлого года по настоящее время вскрывали в аэропорту Пулково посылки и воровали технику. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Известно, что трое грузчиков, используя моторику рук, определяли ценность содержимого в каждой посылке и совершали кражу. В общей сложности они похитили 58 вложений, стоимость которых по отдельности составляла до 30 тысяч рублей. Чаще всего это были видеокамеры, дорогие смартфоны, плееры, наушники, электронные курительные трубки, селфи-палки и тому подобное.

В ходе обысков в квартире одного из фигурантов дела нашли курительную трубку с марихуаной, которая лежала в тайнике под потолком.

Все задержанные проживают в Ленобласти. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Присвоение или растрата".

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