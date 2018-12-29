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У жительницы Петергофа угнали иномарку за 2,5 млн рублей
Сегодня, 12:49
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TretyakovaS

У жительницы Петергофа угнали иномарку за 2,5 млн рублей

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По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи дорогой иномарки в Петродворцовом районе. Неизвестный угнал иномарку стоимостью 2,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 32-летняя петербурженка. Она рассказала, что у нее пропал автомобиль Kia, который она оставила на Ботанической улице в Петергофе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". 

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Теги: криминал, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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