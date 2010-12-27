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Житель Колпино попался во время кражи ящика с инструментами
Сегодня, 16:38
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Alena_Zinovieva

Житель Колпино попался во время кражи ящика с инструментами

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Мужчина разбил стекло чужого автомобиля и звоном привлек к себе внимание.

Рано утром 28 февраля сотрудники вневедомственной охраны задержали 23-летнего мужчину за кражу ящика с инструментами. Молодой человек разбил окно автомобиля и этим звоном привлек к себе внимание. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел в Колпино возле дома №69 по Пролетарской улице. Местный житель услышал звук бьющегося стекла и выглянул в окно. На улице он увидел, как некто забрался в салон припаркованной  Газели". Почуяв неладное. Мужчина вызвал правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали грабителя, который пытался скрыться с ящиком инструментов. Полученный ущерб составил пять тысяч рублей. В настоящий момент ведется расследование.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину за кражу коллекции из 3500 машинок.

Фото: pixabay.com

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Теги: кража, ограбление, присвоение чужого имущества
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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