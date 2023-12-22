Задержан мужчина, который спроецировал рекламу наркотиков на дом в Москве

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, который спроецировал рекламу наркотиков на дом на Онежской улице в Москве. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции о региону. Ранее в дежурную часть поступило сообщение от местных жителей о том, что на торце здания проецируется реклама о реализации запрещенных средств. Сотрудники МВД смогли задержать 33-летнего подозреваемого. Он был пойман на улице Главмосстроя.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника, установившего электронный оптический прибор, и задержали его.
пресс-служба МВД РФ по столице
В настоящее время нарушитель общественного спокойствия был привлечен к административной ответственности за пропаганду наркотических средств по статье 6.13 КоАП РФ.
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Фото и видео: МВД Медиа
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