Задержан мужчина, который спроецировал рекламу наркотиков на дом в Москве

Заявление о противоправной деятельности в полицию подали жители города.

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, который спроецировал рекламу наркотиков на дом на Онежской улице в Москве. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции о региону. Ранее в дежурную часть поступило сообщение от местных жителей о том, что на торце здания проецируется реклама о реализации запрещенных средств. Сотрудники МВД смогли задержать 33-летнего подозреваемого. Он был пойман на улице Главмосстроя.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника, установившего электронный оптический прибор, и задержали его. пресс-служба МВД РФ по столице

В настоящее время нарушитель общественного спокойствия был привлечен к административной ответственности за пропаганду наркотических средств по статье 6.13 КоАП РФ.

В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек.

Фото и видео: МВД Медиа