В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек

В российском городе Чебоксары при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы региональных правоохранительных органов. В полиции отметили, что травмировался 25-летний водитель и пять пассажиров общественного транспорта. Им понадобилась медицинская помощь. Инцидент произошел около 06:40 утра по местному времени 12 января. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.
...Подъезжая к остановке общественного транспорта "Улица Николаева", водитель троллейбуса пятого маршрута совершил столкновение с троллейбусом девятого маршрута.
пресс-служба МВД по Чувашии
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Фото и видео: Telegram / МВД по Чувашской Республике
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