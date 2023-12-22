В Чебоксарах при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек

В региональном МВД рассказали об аварии.

В российском городе Чебоксары при столкновении троллейбусов пострадали шесть человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы региональных правоохранительных органов. В полиции отметили, что травмировался 25-летний водитель и пять пассажиров общественного транспорта. Им понадобилась медицинская помощь. Инцидент произошел около 06:40 утра по местному времени 12 января. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции.

...Подъезжая к остановке общественного транспорта "Улица Николаева", водитель троллейбуса пятого маршрута совершил столкновение с троллейбусом девятого маршрута. пресс-служба МВД по Чувашии

В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты".

Фото и видео: Telegram / МВД по Чувашской Республике