В Петербурге задержан преступник, ограбивший микрофинансовую организацию

Представители Росгардии поймали грабителя отделения микрофинансовых займов в Выборгском районе.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали грабителя, обворовавшего накануне отделение микрофинансовых займов по улице Михаила Дудина Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии.

Преступника поймали “по горячим следам” около двух часов ночи 26 января. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Находясь в патруле, сотрудники ведомства заметила у дома номер 19 по улице Федора Абрамова подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с теми данными, которые предоставили сотрудники полиции о подозреваемом в нападении на микрофинансовый центр. Гражданина отвезли в 49 отдел, где подтвердилась информация о его причастности к грабежу.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.