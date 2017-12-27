Петербуржец без оформления документов забрал из офиса быстрых займов 40 тысяч рублей и скрылся

Днем 25 января в офис микрофинансовой организации вошел неизвестный преступник, который потом незаконно забрал с собой 40 тысяч рублей. Инцидент произошел в Выборгском районе на улице Михаила Дудина.

Сообщается, что посетитель зашел в помещение и потребовал от сотрудника заведения отдать ему деньги. Работник центра подчинился требованию злоумышленника и передал ему 40 тысяч рублей. После этого вор скрылся с места преступления. Угрожал ли неизвестный и было ли у него с собой оружие - неизвестно.

Правоохранительные органы получили сведения, что преступление совершено 30-35 летним мужчиной с европейской внешностью. В настоящее время полиция изымает записи с камер видеонаблюдения.