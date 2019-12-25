Пьяный петербуржец приставал к подросткам в общепите на Федора Абрамова

Очевидец инцидента вызвал полицейских и удерживал пьяного до их прибытия.

В полицию Выборгского района доставлен мужчина, подозреваемый в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 15 марта в полицию поступило сообщение о том, что в точке быстрого питания в доме 21 корпус 1 по улице Федора Абрамова посетителями задержан мужчина, который приставал к двум подросткам. На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Было установлено, что один из посетителей заведения обратил внимание на пьяного мужчину, который приставал к двум подросткам, сидевшим за соседним столиком, и даже попытался вывести одного из них силой на улицу. Очевидец инцидента вызвал полицейских и удерживал пьяного до их прибытия.

Полицейские доставили 50-летнего правонарушителя в отдел для разбирательства и предварительно привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения). Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего инцидента.

Фото: Piter.tv