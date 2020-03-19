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Девятилетний мальчик попал под колеса Hyundai на Федора Абрамова
Сегодня, 11:59
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Девятилетний мальчик попал под колеса Hyundai на Федора Абрамова

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В результате аварии школьник получил травмы.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии во дворах на улице Федора Абрамова. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 17 апреля около дома 19 42-летняя водительница автомобиля Hyundai Solaris наехала на ребенка, который переходил дворовую территорию. В результате ДТП девятилетний школьник получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства и детали происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что байкеру ампутировали ногу после ДТП на Приморском шоссе. Мотоциклист потерял управление и оказался отброшенным на ограждение центрального газона. Инцидент расследуется сотрудниками полиции, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, улица федора абрамова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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