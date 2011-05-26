Байкеру ампутировали ногу после ДТП на Приморском шоссе

Инцидент расследуется сотрудниками полиции, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Утром 17 апреля, около 10:00, у дома номер 256 на Приморском шоссе произошла авария: водитель автомобиля резко перестроился перед движущимся мотоциклом, что привело к столкновению. Мотоциклист потерял управление и оказался отброшенным на ограждение центрального газона, где столкнулся со столбом, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по гПетербургу и Ленобласти.

В результате происшествия пострадавший 28-летний мужчина получил серьезную травму — глубокую открытую рану бедра. Пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачам пришлось провести ампутацию конечности.

Инцидент расследуется сотрудниками полиции, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что по факту смертельного ДТП на Октябрьской набережной проводится проверка. Следуя от Народной улицы в сторону проспекта Большевиков, водитель потерял контроль над мотоциклом, что привело к его падению. Вследствие этого мотоцикл столкнулся сначала с бордюром, а затем врезался в едущую впереди легковую машину ВАЗ-21101, находившуюся под управлением молодого человека 2000 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте вследствие полученных травм.

Фото: Piter.TV