В Эрмитаже ограбили туриста из Франции

Карманник вытащил кошелек и документы.

В четверг, 28 февраля, полиция Петербурга поймала 36-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении 72-летнего туриста из Франции. Инцидент произошел в этот же день в стенах Эрмитажа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что примерно в 11:40 заметил пропажу сумки. В ней лежал кошелек с деньгами и документы. Общий ущерб мужчина оценил в 22 710 рублей.

Грабителя успели задержать, пока он еще находился в Эрмитаже. Карманником оказался безработный уроженец Севастополя. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV