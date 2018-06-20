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В Петербурге задержали хулигана за разбитое стекло в метро

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Инцидент произошел на станции "Парк Победа" 9 апреля.

Петербургские полицейские задержали хулигана, который разбил стекло в вагоне метро на станции "Парк Победа". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали гражданина, который из хулиганских побуждений разбил стекло в вагоне метро.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Инцидент произошел на станции "Парк Победа" 9 апреля. Мужчина разбил стекло, а потом раскрыл двери руками и скрылся с места происшествия. Теперь в его отношении возбудили уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство).

По данным некоторых СМИ, он так разозлился из-за семейных проблем. Однако, теперь он помирился с женой, развода не будет.

Видео: Признавашки ДТП и ЧП/ ВК

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Теги: метро, парк победы, хулиган
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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