На Савушкина задержали гражданина, попавшего в ДТП на угнанном авто

Машину мужчина угнал у своей сожительницы.

Днем 12 декабря в полицию Приморского района обратилась 47-летняя петербурженка, работающая кассиром. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, женщина пожаловалась на своего сожителя, угнавшего ее иномарку.

Как выяснилось, предыдущей ночью 33-летний уроженец одного из закавказских государств без разрешения владелицы сел в "Киа Серато", припаркованный у дома №27 по проспекту Испытателей, и уехал на ней в неизвестном направлении. Той же ночью иномарку обнаружили без водителя и разбитую после ДТП на перекрестке Парашютной и Шуваловского.

Во вторник, 15 декабря, злоумышленника задержали на улице Савушкина. Возбуждено уголовное дело.

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