В Ленобласти задержали мужчину, ударившего полицейского

Также он угрожал ножом правоохранителям.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали гражданина, который при задержании угрожал полицейскому ножом и нанес ему телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ночь на 27 мая 2020 года в полицию поступило сообщение о скандале на территории одного из домов по улице Тихвинской в Сертолово. Во время задержания 25-летний житель Новгородской области вел себя агрессивно и ударил полицейского. Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил несение службы.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции.Подозреваемому избрана мера пресечения – арест.

Еще один ударивший по голове полицейского мужчина пойдет под суд.

Фото: Piter.TV