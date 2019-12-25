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Ударивший по голове полицейского мужчина пойдет под суд
Сегодня, 14:33
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nadezhda_sib

Ударивший по голове полицейского мужчина пойдет под суд

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Он находится под домашним арестом.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении петербуржца, который обвиняется в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ..

По версии следствия, мужчина пытался скрыться от представителя власти для не привлечения его к административной ответственности. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в медицинское учреждение. Нарушитель ударил локтем по голове правоохранителя, что может считаться как насилие в отношении должностного лица, не опасное для жизни и здоровья. 

Мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца арестовали за украденную у полицейских магнитолу. 

Теги: насилие, полиция, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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