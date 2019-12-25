Ударивший по голове полицейского мужчина пойдет под суд

Он находится под домашним арестом.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении петербуржца, который обвиняется в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ..

По версии следствия, мужчина пытался скрыться от представителя власти для не привлечения его к административной ответственности. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в медицинское учреждение. Нарушитель ударил локтем по голове правоохранителя, что может считаться как насилие в отношении должностного лица, не опасное для жизни и здоровья.

Мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца арестовали за украденную у полицейских магнитолу.