Петербуржца арестовали за украденную у полицейских магнитолу

Мужчина выломал стекло в машине, чтобы покататься, но был слишком пьян для этого.

В минувший вторник, 12 мая, в полицию позвонил очевидец, рассказавший о служебном полицейском автомобиле с разбитым окном. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, стоявшая у дома №36 по улице Пограничника Гарькавого машина находится в распоряжении местного участкового.

Спустя полчаса после звонка патруль поймал неподалеку от разбитого автомобиля двух нетрезвых петербуржцев 34 и 36 лет и задержали по подозрению в мелком разбое. Как выяснилось, старший из мужчин разбил стекло с водительской стороны, чтобы якобы "покататься". Вероятно, состояние не позволило петербуржцу воплотить мечту в жизнь, поэтому он довольствовался похищением из машины магнитолы и баллонного ключа. Ранее злоумышленник был неоднократно судим, в том числе и за тяжкие преступление.

Магнитолу и ключ изъяли, мужчины стали фигурантами административных дел за мелкое хулиганство, а похититель музыкального оборудования – еще и уголовного дела о краже. Суд постановил заключить разбойника под стражу на два месяца.

Ранее мы писали, что из квартир на Лени Голикова и Приморском похитили старинные монеты.

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