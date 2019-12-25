Из квартир на Лени Голикова и Приморском похитили старинные монеты

Хозяин одного из жилищ лишился еще и техники, украшений и валюты.

В минувшую среду, 13 мая, сразу два жителя Петербурга, живущих в разных частях города, пострадали от домушников и лишились ценных коллекционных монет. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сначала в полицию обратился 45-летний мужчина, рассказавший о своей ограбленной квартире в доме №41 по Приморскому проспекту. Вероятно, неизвестный проник в жилище, отжав балконную дверь. Из квартиры пропали старинные серебряные монеты, 500 тысяч рублей, два ноутбука и два планшета, а также украшения и золотые наручные часы. Набив карманы, домушник скрылся с места происшествия. Хозяин квартиры оценил ущерб в 1,7 миллиона рублей.

Коллекционных монет лишилась также 67-летняя петербурженка. В ее квартиру в доме №23 по улице Лени Голикова неизвестный проник, выбив замок во входной двери. Визит закончился пропажей 50 тысяч рублей и четырех редких монет.

По обоим инцидентам возбуждены уголовные дела о краже.

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