На Среднем проспекте троица на Land Cruiser ограбила цветочный магазин

Добычей злоумышленников стал букет за 2050 рублей.

Вечером 12 мая в полицию Петербурга обратился директор цветочного магазина и сообщил об ограблении. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, в помещение на Среднем проспекте Васильевского острова зашли трое мужчин. Применив физическую силу к продавцу-кассиру, они забрали букет цветов за 2050 рублей.

В ночь на 13 мая, в 00:10, на 17-й линии Васильевского острова стражам порядка удалось задержать одного из подозреваемых. В 01:55 на Малом проспекте полицейские остановили Land Cruiser. Водителя и пассажира также доставили в отделение как соучастников преступления.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". С двух подозреваемых взяли подписку о невыезде. Еще одного гражданина опросили в качестве свидетеля.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция задержала грабителя, который напал на врача.

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