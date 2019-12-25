В Петербурге полиция задержала грабителя, который напал на врача

Похищенное полностью изъято.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении. Ещё 5 мая в полицию с заявлением обратился врач одной из городских больниц.

Он расссказал, что у д. 54 по ул. Танкиста Хрустицкого неизвестный напал на него. Применив физическую силу, преступник похитил 2800 рублей, связку ключей, документы и смартфон.

Оперативники задержали грабителя недалеко от места преступления. Похищенное полностью изъято.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Ранее мы сообщили, что на Ветеранов грабитель избил безработного и отнял у него телефон.

Фото: Pixabay