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На Ветеранов грабитель избил безработного и отнял у него телефон
Сегодня, 12:36
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ruzannar

На Ветеранов грабитель избил безработного и отнял у него телефон

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Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая в полицию обратился мужчина 1989 года рождения.

Он рассказал, что в подъезде д. 24 по пр. Ветеранов неизвестный напал на него. Преступник сначала избил мужчину, затем отобрал у него мобильный телефон, 2000 рублей и сбежал.

Оперативники задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался безработный 1984 года рождения.

Похищенное не изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге поездка на такси закончилась ограблением.

Фото: Pixabay

Теги: кража, ограбление, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Зуев Макс
Сегодня 13:34

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