На Ветеранов грабитель избил безработного и отнял у него телефон

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая в полицию обратился мужчина 1989 года рождения.
Он рассказал, что в подъезде д. 24 по пр. Ветеранов неизвестный напал на него. Преступник сначала избил мужчину, затем отобрал у него мобильный телефон, 2000 рублей и сбежал.
Оперативники задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался безработный 1984 года рождения.
Похищенное не изъято. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге поездка на такси закончилась ограблением.
Фото: Pixabay
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