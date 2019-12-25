На Ветеранов грабитель избил безработного и отнял у него телефон

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая в полицию обратился мужчина 1989 года рождения.

Он рассказал, что в подъезде д. 24 по пр. Ветеранов неизвестный напал на него. Преступник сначала избил мужчину, затем отобрал у него мобильный телефон, 2000 рублей и сбежал.

Оперативники задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался безработный 1984 года рождения.

Похищенное не изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге поездка на такси закончилась ограблением.

Фото: Pixabay